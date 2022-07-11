Токио, , 13:32 — REGNUM Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин посетил церемонию прощания с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Об этом 11 июля сообщил представитель дипмиссии.

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В беседе в РИА Новости он также добавил, что дипломат передал соболезнования семье и близким политика.

Церемония прощания с погибшим после покушения бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ, проходит в Токио в буддийском храме Дзодзедзи. Для траурной церемонии гроб с телом выставлен в храме, к нему по очереди подходят близкие, друзья и желающие проститься с покойным. Похороны политика состоятся завтра, 12 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ произошло во время его предвыборного выступления 8 июля. 41-летний бывший военнослужащий Тэцуе Ямагами выстрелил дважды политику в спину, Абэ был экстренно госпитализирован, но спасти его не удалось. Как пояснил Ямагами, он считал экс-премьер-министра причастным к некоей религиозной организации, виновной в финансовых трудностях его семьи.

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В резиденции премьера Японии 11 и 12 июля будут приспущены флаги в знак скорби по Синдзо Абэ.