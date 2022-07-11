Стокгольм, 11 июля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Забастовка пилотов крупнейшего авиаперевозчика Скандинавии SAS («Скандинавские авиалинии») продолжается. И за прошедшую неделю стороны до сих пор не встречались для официальных переговоров. Вместо этого они общаются с посредниками. Об этом 11 июля сообщил телеканал SVT.

ERIC SALARD Самолеты авиакомпаниии SAS

«Ситуация такая же, как и неделю назад» — сказал журналистам Ян Леви Скугванг, который является председателем Норвежской ассоциации пилотов.

11 июля прошла ровно неделя с тех пор, как пилоты SAS объявили забастовку.

«Конфликт окончательно зашел в тупик, но на этой неделе у нас будут новые встречи, чтобы продолжить работу по поиску решения», — сказал в свою очередь один из посредников между авиакомпанией и пилотами Матс Вильгельм Руланд в интервью агентству Aftenposten.