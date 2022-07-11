Барселона, Испания, 11 июля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Вскрытие тела экс-президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша произвели по просьбе его дочери Чизе (Вельвичии) душ Сантуш, считающей, что её отца могли убить, судебные эксперты в Испании. Об этом 11 июля сообщает агентство France-Presse со ссылкой на адвокатов женщины.

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Отмечается, что представитель суда в Барселоне подтвердил, что разрешение на проведение вскрытия было получено в день смерти душ Сантуша. При этом добавляется, что адвокаты дочери бывшего президента Анголы рассказали, что вскрытие уже было проведено, однако на данный момент ещё неизвестны его результаты.

Также указывается, что дочь покойного считает виновным в убийстве ее отца его бывшую супругу Ану Паулу и его личного врача, говоря о связи Паулы с нынешними ангольскими властями, якобы преследующими людей из окружения бывшего президента африканской страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля экс-президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш скончался в больнице в Барселоне после продолжительной болезни.