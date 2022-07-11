Таллин, 11 июля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Пилотный проект, в рамках которого три русскоязычных школы столицы Эстонии ежегодно получали государственное финансирование на усиление преподавания эстонского языка, будет досрочно прекращен. Как сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR, об этом министерство образования и науки сообщило властям Таллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Пилотный проект общей стоимостью 6 млн евро, к которому в 2017 году присоединились Линнамяэский русский лицей, Кесклиннаская русская гимназия и Ласнамяэская гимназия, должен был продлиться до весны 2023 года.

Предполагалось, что каждая школа будет получать по 250 000 евро в год на развитие методик преподавания эстонского языка и иную деятельность, направленную на усиление качества преподавания эстонского языка.

Вице-мэр Таллина по вопросам образования Вадим Белобровцев признал, что письмо минобразования стало для властей столицы полной неожиданностью: «Министерство в одностороннем порядке отказывается от имеющегося договора, который касается трех наших школ».

«Ознакомившись с позицией министерства образования, возникло впечатление, что сначала министерство просто не захотело финансировать этот проект дальше, а уже потом стало придумывать объяснения и причины того, почему это так происходит», — считает вице-мэр.

Причины отказа он назвал «мутными»: «Были приведены примеры того, что часть денег вроде бы были потрачены не совсем правильно. Например, выделялись деньги не только на классы, которые участвовали в проекте, но и на учителей, которые обучали эстонскому языку другие классы в этих школах. Со стороны министерства довольно странно приводить в виде негативного аргумента тот факт, что школы пытаются научить детей эстонскому языку».

Власти Таллина намерены довести программу до конца, ведется поиск нового финансирования. Министерство образования и науки Эстонии взяло курс на ликвидацию русского образования в Эстонии. Для этого существование руских школ даже с углубленным изучением эстонского языка не требуется.