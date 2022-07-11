Москва, 11 июля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление двусторонних отношений, партнерства и союзничества, сообщает 11 июля пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества. Условлено оставаться в тесном контакте», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону блокаду Калининграда.

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