Париж, , 12:54 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон отправится в коммуну Кроль, расположенную в регионе Рона-Альпы, чтобы представить стратегию микроэлектроники Франции до 2030 года, сообщает Le Parisien.

Полупроводники Mentor.com

Производители полупроводников GlobalFoundries (США) и STMicroelectronics (Франция, Италия) построят завод в коммуне Кроль по производству полупроводников с инвестициями в 5,7 млрд евро.

Ожидается, что новый завод создаст около 1000 дополнительных рабочих мест на площадке, где у STMicroelectronics уже есть крупные производственные подразделения.

Как сообщало ИА REGNUM, международный союз велосипедистов, объявил, что ни один велогонщик «Тур де Франс» не дал положительного результата на коронавирус.

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