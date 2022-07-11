Москва, 11 июля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Жителям России нужно предоставить максимальный доступ к программным и информационным ресурсам, отметил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин («Единая Россия»).

Александр Толмачев Алексей Говырин

«Пора всерьез задуматься о том, чтобы прекратить во внутрироссийском информационном пространстве блокаду сайтов-торрентов и других площадок, которые мы закрывали по требованию иностранных правообладателей», — отметил он в своем телеграм-канале.

Депутат считает, что после того, как западные корпорации заблокировали российские СМИ и информационные представительства на своих информационных площадках, у России больше нет никаких моральных обязательств перед корпорациями-правообладателями.

«Мы должны предоставить россиянам максимальный доступ к программным и информационным ресурсам. Это не только облегчит санкционное давление, но и ускорит развитие собственной IT-индустрии», — добавил Говырин.