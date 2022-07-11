Стокгольм, 11 июля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. На прошлой неделе Агентство общественного здравоохранения Швеции признало, что уровень распространения коронавирусной инфекции в обществе снова возрастает. В этой связи 11 июля администрация Вестманланд приняла решение вновь ввести в регионе масочный режим, пишет газета Aftonbladet.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

С понедельника, 11 июля, все сотрудники и посетители больниц в Вестманланде снова будут использовать медицинские маски, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте местной администрации.

В качестве главной причины введения масочного режима в медицинских учреждениях было указано распространения коронавирусной инфекции.

Власти также призвали местных жителей пройти вакцинацию от COVID-19, если они еще этого не сделали.