Стокгольм, 11 июля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. 85-летняя жительница Шкиннскаттеберга (Швеция, лен Вестманланд) пропала днем 10 июля после того, как вышла на прогулку. Как написала газета Aftonbladet, 11 июля женщина сама вышла на связь и дозвонилась в полицию.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

По данным журналистов издания, пропавшая сама набрала номер в полицию и сказала правоохранителям, что находится в лесу. По ее словам, после проведенной ночи в окрестном лесу она полностью промокла.

Поисковая операция до сих пор продолжается, и полиция обратилась к Вооруженным силам Швеции за помощью.

Полиция направила в район приблизительного местонахождения женщины патрули с собаками, дроны и вертолеты.

Как сообщила женщина по телефону, в лесу она упала. Однако речи о серьезных травмах не идет.