Саада, Йемен, , 12:29 — REGNUM Подразделения армии Саудовской Аравии нанесли артиллерийский удар по населённым пунктам на территории Йемена. Об этом 11 июля сообщает Al-Masirah.

Йемен Ibrahem Qasim

По данным журналистов, под удар попали посёлки в провинции Саада, расположенные вблизи границы с Саудовской Аравией.

Журналисты цитируют заявление министерства здравоохранения Йемена, согласно которому в результате обстрела погибли 17 человек, количество раненных оценивается в несколько сотен человек. Пострадавших доставляют в больницы Саны, Саады и других йеменских городов.

Йеменские повстанцы-хуситы осудили обстрел приграничных территорий, обвинив Саудовскую Аравию в нарушении условий соглашения о прекращении огня.