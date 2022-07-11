Лондон, 11 июля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьера, заявила, что намерена обеспечить победу над Россией. Она написала колонку в газете The Telegraph.

Gov.uk Лиз Трасс

В материале много внимания уделено отношениям Лондона и Москвы. Трасс назвала Россию одной из главных угроз Британии вместе с Китаем, а также пообещала обеспечить победу Украины в боевых действиях.

Также Трасс собирается заняться восстановлением экономики страны, пострадавшей от пандемии и обратного эффекта антироссийских санкций.

Ещё одним обещанием кандидатки является снижение налогов.