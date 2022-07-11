Москва, 11 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Путин

В беседе главы государств обсудили сразу несколько тем. Среди них — транзит в Калининградскую область, ход специальной военной операции, ситуация на постсоветском пространстве, поставки российских энергоносителей в страны Европейского союза, а также строительство порта и вопросы обороны.