Курск, 11 июля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Курской области формируется батальон материально-технического обеспечения «Сейм» для поддержки войск на территории ЛНР, ДНР и Украины. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба областной администрации.

Министерство обороны России Работа российской артиллерии в зоне проведения СВО

Батальон будет заниматься подвозом горючего, продовольствия и боеприпасов российским военнослужащим на передовую. В него набирают офицерский состав, прапорщиков, сержантов и солдат.

«При нахождении за пределами нашего государства и в зависимости от интенсивности наступательных действий военнослужащий может получить от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. Возрастной ценз увеличен до 60 лет», — говорится в официальном сообщении.