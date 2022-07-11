Москва, 11 июля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Воссоздать на базе школ полноценные психологические службы предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Наша фракция уже не первый год призывает к воссозданию полноценной психологической службы на уровне школ. Необходимо увеличивать число штатных психологов и обеспечивать им достойные зарплаты. На это нужно выделять дополнительные федеральные средства», — сказал Миронов.

По его убеждению, в каждой школе должен быть профессионал, у которого всегда найдется время, чтобы выслушать ребенка и помочь ему в любой проблеме.

«Такая помощь будет эффективной профилактикой не только суицидов, но и буллинга, и тех страшных ЧП, когда подростки приходят в школу с оружием. Практика показывает, что большинство таких смертельных инцидентов можно было предотвратить», — констатировал парламентарий.

Согласно докладу детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, число детских самоубийств за последние три года выросло на 13%, попыток суицидов — на 92,5%. При этом уполномоченная указывает на недостаток квалифицированной психологической помощи: в 2021/22 учебном году на одного педагога-психолога приходится в среднем 607 детей — при рекомендуемом нормативе в 300 учащихся.

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