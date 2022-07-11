Санкт-Петербург, 11 июля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Флагманский ковидный госпиталь Ленинградской области — отделение Ленинградской областной клинической больницы на Полюстровском проспекте Санкт-Петербурга — больше не принимает пациентов с коронавирусом, сообщили 11 июля в пресс-службе областной администрации.

Yarregion.ru В больнице

«Темпы госпитализации в регионе значительно упали, поэтому комитет по здравоохранению принял решение о закрытии отделения и возвращении его к плановой работе», — пояснили в пресс-службе.

Прием пациентов с коронавирусом продолжается в инфекционных отделениях Всеволожской, Лужской, Волховской, Кировской и Приозерской больниц, а также в ЦМСЧ-38 в Сосновом Бору.

«В общей сложности развернуто 90 коек, из них свободно 60 коек (66,67%). На ИВЛ пациентов с COVID-19 нет», — добавили в пресс-службе.

Отметим, что за минувшие сутки положительные тесты на коронавирус получили 42 местных жителя. При этом выписано по выздоровлению 60 пациентов из ранее заразившихся. Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 189 140 человек, из них выздоровели 184 988 человек, умерло 3492 заболевших.

Напомним, что в целях недопущения очередного подъема заболеваемости медики рекомендуют продолжить вакцинацию от COVID-19. Как уточнил председатель комздрава региона Сергей Вылегжанин, в области сохраняется высокий уровень вакцинации — от 500 до 700 человек в сутки.

«Из них примерно 300 человек первично. Эту работу мы продолжаем», — добавил чиновник.