Москва, , 11:31 — REGNUM В России крупные банки на фоне санкций рассматривают закупки банкоматов из Китая. Об этом сообщает газета «Известия».

Банкомат

По данным издания, на фоне санкций банки рассматривают приобретение банкоматов на азиатских рынках. При этом первые китайские банкоматы могут появиться в ряде банков уже в сентябре.

Всего в России работают около 187,5 тыс. банкоматов, что для удовлетворения спроса достаточно. Однако новые банкоматы всё равно понадобятся.

Ранее основными поставщиками были компании из США. Отмечается, что китайские производители не уступают американским.