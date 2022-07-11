Москва, 11 июля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Биткоин так и не сумел вернуться на траекторию устойчивого роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявил заведующий лабораторией «Томсон Рейтер» департамента финансовых рынков и банков финуниверситета при правительстве РФ Алексей Михайлов. Так он прокомментировал информацию о росте котировок биткоина в период с 4 по 10 июля.

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«Биткоин не вернулся на траекторию устойчивого роста, такие выводы выглядят преждевременными, — сказал Михайлов. — Биткоин, как и фондовый рынок США, будет находиться в состоянии коррекции вниз летом 2022 года. Есть опасность очередной резкой просадки курса до 10 000 долларов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время пока нет надежды на серьезный рост котировок криптовалюты.