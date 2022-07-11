Токио, 11 июля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ посмертно получит высший орден Японии, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Синзо Абэ

Японское правительство решило посмертно наградить Абэ самой почётно государственной наградой — Высшим орденом хризантемы с цепью.

Ранее в резиденции премьера Японии решили приспустить государственные флаги.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ 8 июля скончался в больнице после покушения.