История вопроса

8 июля 2022 года в японском городе Нара было совершено покушение на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Инцидент произошел во время предвыборного митинга. Нападавший совершил не менее двух выстрелов. Абэ в крайне тяжелом состоянии был доставлен в госпиталь и через несколько часов скончался. Преступник сдался полиции.