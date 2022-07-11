Токио, 11 июля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ будет награждён высшим орденом страны посмертно. Об этом 11 июля сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Отмечается, что правительство Японии приняло решение о награждении Абэ высшим орденом Хризантемы с цепью.

Напомним, Абэ был убит 8 июля в японском городе Нара во время уличного выступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что в резиденции премьер-министра страны приспустят государственные флаги.