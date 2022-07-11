Вильнюс, , 11:00 — REGNUM Власти Литвы с 11 июля расширили список товаров, ввоз которых запрещен в Калининградскую область в соответствии с европейскими санкциями, пишет Reuters.

Калининград Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным представителя литовской таможни, речь идет о запрете на транзит цемента, древесины, спирта и промышленных химикатов на спиртовой основе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня 2022 года власти Литвы сообщили администрации Калининградской области о прекращении транзита ряда товаров. В Калининграде и Москве заявили, что это нарушает целый ряд международных норм и предупредили об экономических и иных ответных мерах.

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