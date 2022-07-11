Хабаровск, 11 июля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Экзаменационная кампания в школах Хабаровского края признана успешной — на 100% были выполнены все требования Рособрнадзора по техническому оснащению пунктов проведения экзаменов, в том числе в отдалённых поселках, утечек экзаменационных материалов не зафиксировано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минобразования региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экзамен

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Всего 39 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ: 18 — по русскому языку, восемь — по литературе, пять – по истории и пять – по обществознанию, по одному – по географии, химии, информатике и ИКТ.

Всего в этом году школу закончили 5476 учеников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии подвели итоги ЕГЭ-2022. Экзамен на 100 баллов сдали шестеро выпускников.