Вильнюс, 11 июля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Литовские власти 11 июля приняли решение расширить список товаров, запрещённых для транзита в Калининградскую область. Об этом сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

По информации агентства, литовские власти расширят список российских товаров, ввоз которых запрещён согласно санкциям Евросоюза. В частности, речь идёт о запрете транзита бетона, древесины, спирта и промышленных химикатов на спиртовой основе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минтранса РФ Виталий Савельев рассказал, что Калининград не окажется в транспортной блокаде.