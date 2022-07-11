Сапёры ЛНР за сутки разминировали три гектара территории
Луганск, 11 июля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Луганской Народной Республике разминировали три гектара территории, сообщил 11 июля официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Mil.ru
Саперы за работой
По его словам, сапёрные работы проводились в районах населённых пунктов Лоскутовка и Волчеяровка, всего разминировано три гектара.
Как сообщало ИА REGNUM, стелу на въезде в Северодонецк покрасили в цвета российского триколора.