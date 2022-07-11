Луганск, 11 июля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Луганской Народной Республике разминировали три гектара территории, сообщил 11 июля официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Mil.ru Саперы за работой

По его словам, сапёрные работы проводились в районах населённых пунктов Лоскутовка и Волчеяровка, всего разминировано три гектара.

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