Донецк, 11 июля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Украинская артиллерия обстреляла три района Донецка и Ясиноватую. Об этом 11 июля сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

В 9:45 и 9:55 нанесены удары с украинских позиций в Первомайском по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, выпущено по пять снарядов калибра 155 мм.

Также в 9:55 с тех же позиций обстрелян Кировский район, по нему выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

В 9:50 из Авдеевки обстреляли Ясиноватую, по городу выпустили пять снарядов калибра 122 мм.