Барселона, Испания, 11 июля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Как сообщает издание Goal, каталонская «Барселона» повторила предложение лондонского «Челси» по Рафинье в размере 60 миллионов фунтов. «Сине-гранатовые» готовы выплатить «Лидс Ю, найтед» эту сумму несколькими траншами в течение нескольких лет.

«Барселона»

В прошедшем сезоне 25-летний атакующий полузащитник «Лидс Юнайтед» и сборной Бразилии «Лидс Юнайтед» принял участие в 35-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

«Лидс Юнайтед» выкупил Рафинью 5 октября 2020 года у французского «Ренна» за 18,6 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.