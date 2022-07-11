Луганск, 11 июля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Сбитые в небе над Луганском ракеты комплекса «Точка-У» ВСУ были нацелены на ТЭС в городе Счастье и элеватор, заявил 11 июля офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

VoidWanderer «Точка-У»

По его словам, вечером 10 июля в ЛНР зафиксировали пуск тактического ракетного комплекса «Точка-У» по территории республики, благодаря слаженным действиям противовоздушной обороны эти ракеты были сбиты.

«Удары целенаправленно наносились не по военным объектам, а по критически важным объектам инфраструктуры Луганской Народной Республики. Прежде всего Счастьинская ТЭС, которая сейчас должна обеспечить электричеством все освобожденные территории, и Центральный элеватор ЛНР, куда должно свозиться зерно», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в небе Херсоном четыре раза сработали системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил РФ. По предварительным данным, в небе над городом произошло четыре взрыва и были видны работы российских систем ПВО.

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