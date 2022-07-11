Париж, , 10:28 — REGNUM Министр транспорта Франции Клеман Бон хочет вместе с министерством финансов собрать за одним столом всех игроков, чтобы снизить покупательную способность французов, сообщает Le Figaro.

Клеман Бон Diplomatie.gouv.fr

Недавно назначенный министром транспорта Клеман Бон сталкивается с вызовом инфляции. Это подпитывает забастовочные движения в железнодорожном и авиационном секторах и влияет на кошельки большого числа французов, которым, в частности, приходится иметь дело с ростом цен на топливо.

Министр транспорта объявил о своем стремлении с министерством финансов «собрать всех игроков за столом, чтобы подумать о действиях». Клеман Бон призывает компании принять меры. Министр приводит в качестве примера решение TotalEnergies, которая решила применить скидку в размере 12 центов за литр топлива на своих станциях до 31 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции необходимо «быстро привести себя в боевой порядок», чтобы справиться с возможностью полного прекращения поставок российского газа, что является «наиболее вероятным вариантом».

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