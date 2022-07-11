ВСУ пытались нанести удары «Точками-У» по ТЭС и элеватору в городе Счастье
Луганск, 11 июля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Выпущенные 10 июля вечером киевскими боевиками из тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У» ракеты, сбитые над Луганском силами противовоздушной обороны (ПВО) Луганской Народной Республики (ЛНР), должны были нанести удары по ТЭС в городе Счастье и центральному элеватору ЛНР. Об этом 11 июля рассказал офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.
Как напомнил Марочко, слвоа которого приводит РИА Новости, накануне вечером вооружённые украинские формирования выпустили две ракеты «Точка-У» по территории ЛНР, которые смогли сбить системы ПВО республики.
«Удары целенаправленно наносились не по военным объектам, а по критически важным объектам инфраструктуры Луганской Народной Республики. Прежде всего Счастьинская ТЭС, которая сейчас должна обеспечить электричеством все освобожденные территории, и Центральный элеватор ЛНР, куда должно свозиться зерно», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что до сентября 2022 года полностью восстановить Мариуполь не получится.