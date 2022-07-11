Луганск, 11 июля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Выпущенные 10 июля вечером киевскими боевиками из тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У» ракеты, сбитые над Луганском силами противовоздушной обороны (ПВО) Луганской Народной Республики (ЛНР), должны были нанести удары по ТЭС в городе Счастье и центральному элеватору ЛНР. Об этом 11 июля рассказал офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

VoidWanderer «Точка-У»

Как напомнил Марочко, слвоа которого приводит РИА Новости, накануне вечером вооружённые украинские формирования выпустили две ракеты «Точка-У» по территории ЛНР, которые смогли сбить системы ПВО республики.

«Удары целенаправленно наносились не по военным объектам, а по критически важным объектам инфраструктуры Луганской Народной Республики. Прежде всего Счастьинская ТЭС, которая сейчас должна обеспечить электричеством все освобожденные территории, и Центральный элеватор ЛНР, куда должно свозиться зерно», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что до сентября 2022 года полностью восстановить Мариуполь не получится.