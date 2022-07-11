Москва, , 10:19 — REGNUM Канада может начать транспортировку турбины для газопровода «Северный поток» после 14 июля. Об этом 11 июля пишет газета «Коммерсант».

Газовая турбина Pro-Per Energy Services

Отмечается, что газоперекачивающий агрегат (ГПА, состоит из компрессора и газовой турбины) сейчас проходит испытания в Монреале, где находится ремонтный цех британской компании Industrial Turbine Company Limited (ITCL), принадлежащей Siemens Energy.

Отправка ГПА из Канады ориентировочно должна состояться после 14 июля. Доставка в Россию через Германию потребует ещё около двух недель. После этого несколько дней может уйти на установку оборудования.

10 июля министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон сообщил, что Канада согласилась отправить в Германию турбину для «Северного потока».

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