Москва, 11 июля 2022, 10:16 — REGNUM В России необходимо увеличивать усилия бизнеса и властей по проведению вакцинации от коронавируса. Это заявил член Бюро Правления РСПП, председатель Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции Андрей Гурьев, выступая на очередном заседании совета.
Он констатировал стабилизацию эпидемиологической обстановки в стране, на фоне которой Роспотребнадзор производит адаптацию антиковидных мер.
Он отметил, что в настоящий момент тревожные сообщения о новой волне пандемии приходят из европейских стран (Германии, Италии, Франции), где число ежедневно выявляемых заболевших исчисляется сотнями тысяч человек. В России также уже зафиксированы заражения вариантами «Омикрона» ВА.4 и ВА.5.
Президент РСПП Александр Шохин отметил, что повышенного внимания органов здравоохранения требует возможность новый вспышки COVID-19.
Заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова отметила, что сегодня показатель заболеваемости COVID-19 составляет 14,3 случая на 100 тыс. человек. Заболевание преимущественно протекает в легкой форме.
По ее словам, в условиях стабилизации эпидемиологической ситуации работников предприятий необходимо убеждать поддерживать иммунитет, проходить вакцинацию.
Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова отметила, что темпы вакцинации в России падают.
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал о разработанной институтом методологии оценки популяционного иммунитета.
Он подробно остановился на кожном тесте для оценки клеточного иммунитета, вопросах продолжительности действия прививки.
Следующее заседание Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции состоится в сентябре.
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