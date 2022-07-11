Москва, , 10:16 — REGNUM В России необходимо увеличивать усилия бизнеса и властей по проведению вакцинации от коронавируса. Это заявил член Бюро Правления РСПП, председатель Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции Андрей Гурьев, выступая на очередном заседании совета.

Он констатировал стабилизацию эпидемиологической обстановки в стране, на фоне которой Роспотребнадзор производит адаптацию антиковидных мер.

«В то же время вирус остаётся в человеческой популяции, продолжает мутировать, и необходимо быть полностью готовыми к недопущению новой волны коронавируса в осенне-зимний период, имея в виду сезонные респираторно-вирусные заболевания», — сказал Андрей Гурьев.

Он отметил, что в настоящий момент тревожные сообщения о новой волне пандемии приходят из европейских стран (Германии, Италии, Франции), где число ежедневно выявляемых заболевших исчисляется сотнями тысяч человек. В России также уже зафиксированы заражения вариантами «Омикрона» ВА.4 и ВА.5.

«Необходимо активизировать усилия делового сообщества в координации с федеральными и региональными органами власти по вакцинации и ревакцинации работников и населения против коронавирусной инфекции», — заявил Андрей Гурьев.

Президент РСПП Александр Шохин отметил, что повышенного внимания органов здравоохранения требует возможность новый вспышки COVID-19.

«Массовая отмена ограничений, которая совпала с отпускным сезоном, вызывала тысячи инфицированных в той же Франции, — отметил Александр Шохин. — Наши граждане, вернувшись из отпусков, могут привезти новые виды «омикрона», либо в виде существующих штаммов. Все это требует повышенного внимания органов здравоохранения, Роспотребнадзора, наших компаний. Надо быть готовыми к тому, что вспышка и у нас может быть».

Заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова отметила, что сегодня показатель заболеваемости COVID-19 составляет 14,3 случая на 100 тыс. человек. Заболевание преимущественно протекает в легкой форме.

«При ухудшении обстановки ограничительные мероприятия должны быть возобновлены. Новая волна заболеваемости в ближайшее время не исключается», — сказала Альбина Мельникова.

По ее словам, в условиях стабилизации эпидемиологической ситуации работников предприятий необходимо убеждать поддерживать иммунитет, проходить вакцинацию.

Директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова отметила, что темпы вакцинации в России падают.

«От недели к неделе темпы вакцинации снижаются. За июнь они снизились еще на 6% по сравнению с майским показателем. Первично вакцинирован 71 млн человек, 20,5 млн человек ревакцинированы, 2 млн человек вакцинированы в третий и более раз. Доля вакцинированных среди людей старше 60 лет составляет 84%», — сказала Инна Куликова, отметив, что в скором времени появятся насадки для назального вертикального введения вакцины.

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян рассказал о разработанной институтом методологии оценки популяционного иммунитета.

«В ходе исследований мы столкнулись с тем, что большая доля лиц обладает не только поствакцинальным и постинфекционным иммунитетом, но и так называемым гибридным иммунитетом. Оценка гибридного иммунитета — основная задача сегодня с иммунологической точки зрения», — сказал Арег Тотолян.

Он подробно остановился на кожном тесте для оценки клеточного иммунитета, вопросах продолжительности действия прививки.

Следующее заседание Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции состоится в сентябре.

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