Санкт-Петербург, 11 июля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Грузооборот одного из крупнейших морских транспортных узлов Северо-Западного региона России — Большого морского порта Санкт-Петербурга, снизился на 49% в апреле 2022 года по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Seaport.spb.ru Акватория Большого порта Санкт-Петербурга. Общий вид

Как сообщили 11 июля в пресс-службе Смольного, основной причиной снижения грузооборота стало прекращение поставок крупных импортеров из Европы и введение ограничений на российский экспорт. В связи с этим еще в марте грузооборот снизился на 41% по сравнению с мартом 2021 года, а в апреле снижение составило уже 49%.

Поскольку это сильно сказалось на более чем 9 тысячах сотрудников компаний, составляющих инфраструктуру порта, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на рассмотрение в правительство РФ предложение снизить арендную плату за использование причальной стенки в Большом порту.

«Снижение арендной платы поможет компаниям пополнить оборотные средства для текущей операционной деятельности», — пояснили в Смольном.