Луганск, , 09:22 — REGNUM Школа и лицей получили повреждения, два жилых дома разрушены из-за обстрела украинскими боевиками Алчевска в ЛНР с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате обстрела разрушено 2 жилых дома, повреждено остекление алчевской школы №7 и информационно-технологического лицея», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что в ночь на 10 июля ВСУ обстреляли Алчевск ракетами, выпущенными из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.