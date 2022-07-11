Вашингтон, 11 июля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Американцы не купились на заявления президента США Джо Байдена о том, что рост цен на топливо в стране происходит из-за президента России Владимира Путина. Об этом 11 июля заявил обозреватель телеканала Fox News Дуглас Мюррей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

По его словам, в Белом доме на протяжении последних месяцев пытаются свалить все внутренние проблемы на президента России.

Мюррей добавил, что в этой ситуации есть несколько «проблем». «Одна из них заключается в том, что американцы на это не покупаются», — сказал обозреватель.

Он подчеркнул, что американцы знают, что проблемы с энергетикой в США начались с самого начала работы администрации Байдена.

В частности, он подверг критике решение Байдена заблокировать нефтепровод из Канады, чтобы проводить «зелёную» политику.