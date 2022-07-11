Москва, 11 июля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Общественная палата предлагает придать официальный статус списку запрещённых артистов. Об этом 11 июля в своём телеграмм-канале сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич:

Пресс-служба ОП РФ Александр Малькевич

«Итак, интернет-издание «Фонтанка» опубликовало на днях «список запрещенных артистов», в котором указаны 37 фамилий.

Вот якобы им петь (и плясать) у нас в стране теперь запрещено. В связи с этим хочу задать несколько важных, а может, для кого-то и неудобных, вопросов.

Первый. Список странный, потому что в нем нет, например, Максима Галкина. Правильно ли я понимаю, что в отношении него никаких запретов нет?

Второй. В этом списке есть группа »Би-2», которая выступила на матче Суперкубка России по футболу, о чем я уже рассказывал. Если действительно они не рекомендованы к выступлению, тогда возникают очень неприятные вопросы к РФС.

Третий. Почему этот список не имеет никакого официального статуса? Общественная палата России считает, что такой статус необходим. То есть утвердили перечень — и всё, большой привет. Как реестр иноагентов. Четвертый. Почему список такой маленький? У нас что, на этом исчерпывается перечень противников российской политики среди «звезд»?

И, конечно, такие списки должны быть составлены и в отношении актеров театра и кино, и в отношении руководителей различных НКО, публицистов, журналистов, писателей. Страна должна знать своих героев, над этим, кстати, работает ОП РФ. Но и антигероев все хорошо должны знать для того, чтобы принимать для себя соответствующие решения».

Как сообщало ИА REGNUM, выступление известной своим отрицательным отношением к российской спецоперации на Украине группы «Би-2» после Суперкубка России по футболу в Санкт-Петербурге вызвало шквал негодования у болельщиков и у комментаторов в социальных сетях. Некоторые при этом заметили: то, что «Би-2» освистали, — это хорошо. Но гонорар музыканты все равно получат.

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