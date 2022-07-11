Токио, , 09:14 — REGNUM Мать убийцы бывшего премьер-министра Синдзо Абэ является одним из членов религиозной организации Церковь объединения Мун Сон Мёна. Об этом 11 июля подтвердил на пресс-конференции представитель организации, его слова приводит агентство Киодо.

Синдзо Абэ Иван Шилов © ИА REGNUM

В то же время, отмечается, что сам стрелявший в политика 41-летний Тэцуя Ямагами не входит в число адептов Церкви объединения.

Отметим, ранее напавший на Абэ в префектуре Тара Тэцуя Ямагами заявил, что бывший глава японского правительства якобы как-то был связан с «некоей организацией», которой сделала большие пожертвования его попавшая туда мать, в результате чего была разрушена семья.