Москва, , 09:10 — REGNUM Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён, сообщили 11 июля в Росавиации.

Самолет (сс) ThePixelman

В ведомстве рассказали, что принято решение продлить режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов на юге и в центре России продлён до 18 июля 2022 года 03:45 по московскому времени.

Уточняется, что имеются ввиду аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Для перелётов пассажирам предложены альтернативные маршруты. Так, продолжают обслуживать пассажиров воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Также запущены дополнительные поезда.

Решение об ограничении полётов принимается с февраля 2022 года на фоне проведения специальной военной операции России на Украине.