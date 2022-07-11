Улан-Удэ, 11 июля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ вновь «заминировали» здания судов. Сообщения с угрозами взрыва получили Верховный суд республики, а также районные суды Железнодорожного и Советского районов, передаёт портал «Байкал-Daily».

) Аркадий Зарубин Центр Улан-Удэ

Здания были эвакуированы и оцеплены, на месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.

«Эвакуированные сотрудники и посетители ожидают окончания проверки на улице», — сообщают журналисты.

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