Ярославль, 8 июля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Депутаты и сотрудники Ярославской областной думы вернулись на рабочие места после эвакуации. Об этом сообщил заместитель председателя думы Антон Капралов.

Ярославская областная дума

Думу эвакуировали после сообщений о минировании. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые проверили здание.

«В думе мин и бомб не нашли. Все вернулись на рабочие места», — сообщил Капралов по итогам проверки.

Также утром 8 июля в Ярославле были получены сообщения о минировании ещё ряда общественных зданий — торговых центров, автовокзала, суда, школ.