Токио, 11 июля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Японии приспустят государственные флаги в резиденции премьер-министра, сообщил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Он рассказал, что в резиденции премьера Японии 11 и 12 июля будут приспущены флаги в знак скорби по бывшему премьер-министру Синдзо Абэ, скончавшемуся в результате покушения.

Мацуно пояснил, что решение принято только сейчас, поскольку 11 июля — первый будний день со дня смерти Абэ.