Брюссель, , 08:42 — REGNUM Точка зрения государств Евросоюза по ситуации на Украине и проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса не возобладала среди стран Группы двадцати (G20). Об этом заявил глава дипломатии Евросюза Жозеп Боррель.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, «все осуждают посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины, однако «когда дело доходит до того, чтобы назвать агрессора и указать, кто несёт ответственность за последствия, многие проявляют сдержанность по разным причинам».

«Горькая правда заключается в том, что национальные интересы часто перевешивают общую приверженность более высоким идеалам», — подчеркнул Боррель в заявлении, опубликованном на сайте Евросоюза.

Он напомнил, что на мартовском голосовании в Генассамблее ООН «российскую агрессию осудили 140 государств, и ни один член G20, кроме напавшего, не выступил против этой резолюции». А вот на счёт дальнейших действий и мнений о последствиях спецоперации позиции разделились, указал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности.

«Большая семёрка» и страны-единомышленницы едины в осуждении и санкциях против России, и в попытках привлечь к ответственности режим. Но другие страны, и мы можем говорить здесь о большинстве «Глобального Юга», часто придерживаются иной точки зрения», — констатировал Боррель.

Он добавил, что «глобальная битва нарративов в самом разгаре, и пока мы не в выигрыше».

«Нам необходимо продолжать наши усилия по убеждению наших партнеров, в то же время внимательно относясь к их потребностям», — сказал в заявлении глава дипломатии Евросоюза.

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Напомним, в преддверии министерской встречи стран «Большой двадцатки», которая прошла на Бали 7–8 июля, китайские эксперты заявили, что Соединённым Штатам не удастся превратить саммит в антироссийское или антикитайское объединение, как это было сделано саммите G7.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Барри Эйхенгрин в своей статье для американского журнала Foreign Affairs заявил, что решения российского руководства по спецоперации на Украине оказались вне влияния США со всей их экономической мощью. По словам эксперта, вводя санкции против России, Вашингтон загоняет в экономический тупик Соединённые Штаты. При этом, несмотря на ущерб от ограничительных мер, убедить Москву прекратить спецоперацию на Украине, или хотя бы умерить свои «военные амбиции», США не удаётся.

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