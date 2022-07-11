Донецк, 11 июля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Жители ДНР подали тысячи жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), однако решений по ним до сих пор нет. Об этом сообщила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

Здание ЕСПЧ

«Все, что касается людей, которые подавали с территории ДНР, жалобы были приняты к рассмотрению, но ни по одной из них не было вынесено решения. Они формально затягивались», — сказала она ТАСС.

Она уточнила, что в ЕСПЧ просят в том числе дополнительную информацию, перевод. Например, если человек достиг 45-летнего возраста, то ему необходимо ехать на Украину менять паспорт, а жители ДНР не могут выехать туда, так как там почти каждого из них может ожидать уголовное преследование.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека, закон об этом 11 июня подписал президент Владимир Путин.

Читайте также: Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ