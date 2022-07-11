Донецк, 11 июля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике силы союзников освободили населённые пункты Владимировка и Триполье, сообщили 11 июля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

Операция по освобождению проводилась совместно силами ДНР, ЛНР и России, говорится в распространённой информации.

«Триполье и Владимировка были освобождены союзными силами вместе с 6-м отдельным казачьим полком», — рассказал представитель Народной милиции Иван Филипоненко.

По его словам, линия фронта продвинулась далеко вперёд и луганские подразделения помогают освобождать территории ДНР.