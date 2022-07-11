Шри-Джаяварденепура-Котте, 11 июля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Выборы нового главы государства и парламента в Шри-Ланке после отставки действующего президента страны Готабаи Раджапаксы состоятся до марта 2023 года. Об этом 11 июля сообщила я газета Daily Mirror.

Photojournal.jpl.nasa.gov Карта Шри-Ланки

По данным издания, полученным от высокопоставленных чиновников в составе правительства, президент Раджапакса подаст заявление о своём уходе с поста главы государства спикеру парламента Шри-Ланки Махинде Япе Абеивардене. Уже принято решение о проведении президентских и парламентских выборов, они состоятся до марта будущего 2023 года.

Напомним, 9 июля в Шри-Ланке начались многотысячные акции протеста в связи с резким ухудшением социально-экономического положения в стране. Протестующие прорвались в резиденцию главы государства и захватили её. Президент Шри-Ланки Раджапакса успел эвакуироваться.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Шри-Ланки Раджапакса официально уведомил премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе о своей готовности уйти в отставку. Глава островного государства покинет свой пост 13 июля. Местонахождение президента Шри-Ланки после его экстренной эвакуации из страны остаётся неизвестным.