Индия не будет отправлять войска в Шри-Ланку
Шри-Джаяварденепура-Котте, 11 июля, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Посольство Индии в Шри-Ланке опровергло информацию в некоторых ланкийских СМИ о наличии у Нью-Дели планов направить туда воинский контингент. Об этом пишут СМИ.
Muhun Sathasivam
На Шри-Ланке
«Эти сообщения и подобная информация не соответствуют позиции правительства Индии», — говорится на странице дипмиссии в социальных сетях.
Как сообщало ИА REGNUM, на предыдущей неделе в Шри-Ланке прошли массовые протесты. В результате президент страны решил уйти в отставку.