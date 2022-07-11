Шри-Джаяварденепура-Котте, 11 июля, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Посольство Индии в Шри-Ланке опровергло информацию в некоторых ланкийских СМИ о наличии у Нью-Дели планов направить туда воинский контингент. Об этом пишут СМИ.

Muhun Sathasivam На Шри-Ланке

«Эти сообщения и подобная информация не соответствуют позиции правительства Индии», — говорится на странице дипмиссии в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, на предыдущей неделе в Шри-Ланке прошли массовые протесты. В результате президент страны решил уйти в отставку.