Москва, 11 июля, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Скорость штормового ветра в Москве в воскресенье, 10 июля, достигала 25 метров в секунду. За сутки на город выпал более пятой части месячной нормы осадков. Об этом 11 июля сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасный ветер

«Самый сильный ветер наблюдался во Внуково, там его скорость в порывах достигала 25 м/с», — уточнил синоптик.

По словам Леуса, на главной метеостанции города, ВДНХ, за сутки выпало 18 мм осадков, что составляет 21% от месячной нормы июля.

«В некоторых районах столицы дождей выпало еще больше — метеостанция Балчуг отметила 20 мм, Тушино — 17 мм, в Новой Москве: Михайловское — 25 мм — это максимум из наблюдавшегося в столице», добавил Леус. В Подмосковье больше всего дождей — 21 мм — пролилось в Мелихово и Наро-Фоминске.

Напомним, 10 июля в Москве из-за непогоды погиб один человек, еще десять получили травмы. Причиной гибели человека стало упавшее на него дерево.