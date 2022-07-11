Владивосток, , 05:37 — REGNUM В Приморье формируется батальон добровольцев «Тигр» на базе 155-й бригады морской пехоты для участия в спецоперации в защиту Донбасса. Губернатор Олег Кожемяко побывал на военном полигоне Горностай и принял участие в стрельбах.

Добровольцы и губернатор Олег Кожемяко Пресс-служба правительства Приморья

Добровольцы отрабатывают навыки стрельбы из автомата АКС 74М как с правого, так и с левого плеча. В течение месяца им предстоит пройти два этапа подготовки на военных полигонах Горностай и Бамбурово. Сдав экзамены и получив берет морского пехотинца, они в составе 155-й бригады морской пехоты отправятся в командировку на Украину.

«Мы видели своими глазами, какие проблемы есть на Украине. Много россиян разного возраста сейчас желают встать в строй, некоторым уже за 50. Поэтому Олег Кожемяко выступил с предложением формировать батальон добровольцев на базе 155-й бригады морской пехоты. Прошедшие боевую подготовку вступают в ряды морпехов. Хочу пожелать им воинского счастья и удачи», — прокомментировал руководитель регионального отделения ДОСААФ России Сергей Ефремов.

Доброволец с позывным «Бешеный» отметил отличные условия подготовки и оснащение.

«Мы должны защищать Родину. Нехорошо, когда дети вместо игр рассказывают, как прятаться от бомбежки. Я решил пойти добровольцем, помочь нашей армии, 155-й бригаде. Мои друзья и знакомые также сейчас принимают участие в спецоперации на Украине. Подготовка и оснащение — отличное, настроение боевое. Победа будет за нами!» — сказал боец.

Олег Кожемяко вместе с морпехами поучаствовал в стрельбах. Из положения стоя и лежа глава региона поразил тренировочные мишени.

«Главный принцип, который мы здесь формируем — землячество. Мы обеспечим батальон всей необходимой экипировкой, спецсредствами, рациями. Батальон придет к своим землякам подготовленным и будет хорошей поддержкой военным частям, которые участвуют в спецоперации на Украине. Власть всегда будем рядом с ними, помогать, подставлять свое плечо», — заверил глава Приморья.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье первые денежные выплаты начали получать вынужденные переселенцы из ДНР, ЛНР и Украины, участвующие в программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.