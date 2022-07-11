Владивосток, 11 июля, 2022, 05:22 — ИА Регнум. В Приморье первые денежные выплаты начали получать вынужденные переселенцы из ДНР, ЛНР и с Украины, участвующие в программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Gov39.ru Памятка соотечественникам-переселенцам

Читайте также: В Пензу прибыли 110 вынужденных переселенцев из Харьковской области

Отмечается, что уже 274 человека из прибывших в регион подали заявления на вступление в программу.

На 11 июля одобрена 271 заявка — идёт активно выдача соответствующих удостоверений Управлением федеральной миграционной службы МВД России.

«Те, кому выдали удостоверения, получают подъемные, которые предусмотрены федеральным бюджетом в рамках реализации данной программы в размере 10 минимальных размеров оплаты труда. Это порядка 160–170 тыс. рублей на одного члена семьи», — пояснили специалисты.

Одиннадцать переселенцев уже получили паспорта граждан РФ. Люди постепенно покидают пункты временного размещения и переезжают в те населенные пункты, где нашли работу. Так, уже 84 человека вместе с семьями покинули ПВР во Врангеле и приступили к работе. Они трудоустроены по всему Приморью: в Находке, Ливадии, Большом Камне, Славянке, Уссурийске, Воздвиженке и других населенных пунктах.

В период адаптации на новом месте жительства участникам программы содействия добровольному переселению в течение шести месяцев предусмотрена компенсация аренды жилья из регионального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенскую область 7 июля прибыли 110 вынужденных переселенцев из Харьковской области. Людей поселили в организованном пункте временного размещения в селе Леонидовка, где в настоящее время проживают 856 эвакуированных.