Лос-Анджелес, США, 11 июля, 2022, 05:17 — ИА Регнум. Трое мужчин убиты и еще два человека ранены в результате стрельбы на вечеринке в американском городе Дауни, штат Калифорния, сообщил телеканал ABC7 из Лос-Анджелеса. Власти уже назвали случившееся «изолированным инцидентом».

Niels Noordhoek Стрельба

Сообщение о выстрелах поступило в полицию в 12:45 по местному времени в воскресенье, 10 июля. Прибывшие полицейские обнаружили пять человек, четверых мужчин и женщину, получивших огнестрельные ранения.

Трое мужчин скончались на месте происшествия. Выжившие мужчина и женщина были доставлены в больницу.

Считается, что предполагаемый стрелок был среди погибших. Обстоятельства, которые привели к стрельбе, неизвестны, но предварительное расследование «показало, что этот инцидент был изолированным и в настоящее время нет подозреваемых», — говорится в сообщении телеканала со ссылкой на полицию.