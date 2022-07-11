Нью-Дели, 11 июля, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Поддержку в размере $3,8 млрд выделили Шри-Ланке в связи с социально-экономическим кризисом в этой стране власти Индии. Об этом 10 июля сообщает NDTV News.

Шри-Ланка на карте

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что премьер-министр страны Нарендра Моди проводит политику добрососедства, в рамках которой правительство выделило $3,8 млрд на поддержку Шри-Ланки.

«В случае со Шри-Ланкой мы предоставили им кредитную линию, благодаря которой товары первой необходимости поступали к ним из Индии в течение последних нескольких месяцев», — указал Джайшанкар.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сотрудники полиции задержали в Коломбо трех человек, связанных с поджогом частной резиденции премьер-министра Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе.